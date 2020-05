El portero argentino de los Tigres, Nahuel Guzmán, aseguró que fue obligado a participar en la eLigaMX, además de admitir que siente que le falta talento para los videojuegos.

"Decidí participar porque me obligaron, no hubo mucha elección, hubo presión de parte de los organizadores y creo que en lo personal era un desafío lindo, no soy un profesional de los videojuegos, tuve mi primera consola de grande a los 30 años, me la regaló mi esposa. Tengo entendido que a Paco Venegas y Julián Quiñones los eligieron por sus cualidades", comentó.

Por otra parte, el portero felino respondió a lo dicho por Paul Aguilar, capitán de las Águilas, quien señaló que una de las opciones para continuar el torneo, después de que se termine la pandemia por coronavirus, sería jugar los ocho primeros de la tabla a un juego en Liguilla.

"Jugamos la Liguilla contra el América cuándo quiera y dónde quiera. Nosotros jugamos como quiera el América, no hay problema", dijo el argentino en videoconferencia.

La serie de Liguilla, si se tomara en cuenta como quedó la tabla hasta la fecha 10, sería: Cruz Azul-Juárez; León-Tigres; Santos-Pumas y América-Guadalajara.



Respecto de la manta que exhibieron algunos aficionados de Rayados afuera del estadio Universitario haciendo alusión al aniversario de la final de la Liga de Campeones de Concacaf, el “Patón” explicó que no estaba enterado, pero lo considera desafortunado ante la situación por el Covid-19.

“No tenía presente la fecha, es difícil tomar postura sobre algo que conozco. En caso de que así sea, me parece desafortunado, sobre todo la salida de la gente a la calle con la situación tan delicada”, culminó.