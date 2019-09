El verdadero plan del Veracruz con Raúl Arias

En el comunicado dado a conocer por el Veracruz, en el que se anuncia la llegada de Raúl Arias, hay algo que no cuadra. No se especifica cuál será el cargo del experimentado director técnico. La razón es que, cuando fue invitado por Fidel Kuri, le dijo que ya no tiene tanto entusiasmo por entrenar y preferiría tener un cargo directivo, con asesoramiento al estratega en turno.

El propietario de los Tiburones Rojos accedió y este martes se anunciará que Arias será parte de la cúpula escuala, como una especie de director deportivo, mientras que se apoyará a José Luis González China para que se mantenga como el director técnico de un equipo que suma 34 juegos de Liga sin triunfo (ocho empates y 26 derrotas).

El plan con Arias es que ayude al estratega y que empiece a trabajar de cara en el Clausura 2020, en el que los escualos desean hacer la mayor cantidad de puntos posible para no finalizar últimos en la tabla de cocientes y así evitar pagar 20 millones de dólares para mantenerse en la Liga MX.