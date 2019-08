El 'Piojo' Herrera nunca dudó de Giovani dos Santos

Miguel Herrera se mostró poco sorprendido por la actuación de Giovani dos Santos. No le impresionó que el nuevo refuerzo Águila se haya lucido con gol y asistencia ante el Tijuana, porque “nunca dudamos de él.

“Lo conozco bien, sé lo que puede dar, lo ha demostrado, nadie en este club duda de su capacidad”, destacó el estratega americanista. “Por eso se le buscó, hoy [ayer] demostró capacidad y calidad, como lo dije al principio, era cuestión de ponerlo físicamente a tono”.

Pese al triunfo (3-1), el Piojo no pudo esconder la pesadumbre por la lesión del chileno Nicolás Castillo (fractura de peroné). Sin embargo, fue optimista para brindar buenas noticias respecto al nuevo guardameta que arribe en lugar de Agustín Marchesín; Guillermo Ochoa es prioridad para el club.

“Tenemos tres situaciones, los tres son muy buenas opciones, la primera que se cierre es para llegar lo más pronto posible”, explicó.

Finalmente, no aclaró el panorama del pronto fichaje del colombiano Mateus Uribe con el Porto de Portugal. “La negociación sigue, aún no hay nada seguro. Pero de no concretarse, el chico volvería a jugar”, finalizó el timonel.

