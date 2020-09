Samuel Eto’o, exjugador del Barcelona, y embajador de la Liga de España, dijo que el futbolista mexicano tiene todo para jugar en Europa, lo único que lo detiene es el “dinero”.

“Al futbolista mexicano no le hace falta nada para estar en España, le pagan muy bien en México, y no tiene la necesidad de ir por el dinero, pero hay otros a los que no les interesa el dinero y aceptan ir a competir. La Liga mexicana es una de las mejores del mundo, pero los jugadores, algunos prefieren estar en casa que ir a competir fuera”.

La realidad es que Eto’o tampoco profundizó mucho sobre su conocimiento en la Liga. “Hay muchos clubes ahí en México. Los más conocidos son Tigres y no recuerdo ahora otro… Jugamos uno partido contra ellos en Estados Unidos, pero no recuerdo”.

Al que más ha seguido, “es a mi compadre Rafa Márquez, ojalá pronto sea el seleccionador de México”.

Espera que en la Liga de España, “el capitán Guardado siga en nivel (en el Betis), se ha ganado mucho respeto”.

En esta temporada en la Liga española estarán Andrés Guardado y Diego Lainez en el Betis, Néstor Araujo en el Celta de Vigo y Héctor Herrera en el Atlético de Madrid.