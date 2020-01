El mensaje de 'Chicharito' tras la muerte de Kobe Bryant

Javier Hernández, como gran parte del deporte mundial, quedó consternado tras la muerte del legendario basquetbolista, Kobe Bryant.

El nuevo jugador del LA Galaxy manifestó en redes sociales su tristeza por el deceso del exjugador y leyenda de los Lakers, quien falleció en un accidente de helicóptero.

Entérate: El día que el Tricolor maravilló a Kobe Bryant.

“Todavía no puedo creer las noticias. Lamento mucho lo que pasó. Mis condolencias y mis mejores deseos para toda la familia de Kobe”, escribió en redes el “Chicharito”.

I still can’t believe the news. I’m very sorry about what happened. My condolences and best wishes to Kobe’s whole family. #RIPMAMBA

— Chicharito Hernandez (@CH14_) January 26, 2020