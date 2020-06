El Mazatlán FC, el nuevo equipo de la Liga MX

La mudanza de los Monarcas del Morelia a Mazatlán marca una nueva era dentro del futbol mexicano. Sinaloa tendrá por segunda ocasión a un club de Primera División.

Después de los altibajos de los Dorados en Culiacán, el equipo de la Perla del Pacífico intentará tener más logros que el Gran Pez de la capital del estado.

El nuevo estadio de Mazatlán, cuya construcción está por concluir este mes, después de tres años de obras, será uno más de los escenarios para los partidos de la Liga MX y seguramente, en el futuro cercano, de la Selección Mexicana.

La inversión de 460 millones de pesos rendirá frutos con el arranque del Apertura 2020, a jugarse a partir del tercer fin de semana de julio, aunque sería a puerta cerrada, por los protocolos de higiene que se aplicarán por la pandemia.

El recinto se ubica sobre la Avenida Munich, a la altura del Fraccionamiento Pradera Dorada, a 20 minutos del estadio Teodoro Mariscal, casa de los Venados de la Liga Mexicana del Pacífico.

Los Monarcas, fundados en 1950, se despiden de su ciudad y aficionados. La estrella en el escudo, conseguida en el Invierno 2000, quedará por siempre en la historia del estadio Morelos.

Ahora apuntan a Mazatlán, costa de nuevas oportunidades para un club que modificará parte de su ADN previo al próximo torneo. Los jugadores que todavía tienen contrato con el equipo ya buscan casa y se mudarán en las próximas semanas, justo para el inicio de la pretemporada.

Existen algunos que se mantienen en charlas para renovar convenios; otros más no harán el viaje y firmarán con otras instituciones. “Quiero agradecer a los aficionados, amigos y personas que me tocó conocer en estos seis años. Es un momento complicado, se me corta la voz”, externó Luis Ángel Malagón, quien será el guardameta titular del Mazatlán, en un video publicado en sus redes sociales.

La Liga MX ya se hace cargo de todo el proceso burocrático que se necesita para que un equipo cambie de sede. Según el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, inciso D, se requieren 145 mil Unidades de Inversión (UDIS), alrededor de 830 mil pesos, por la mudanza del club.

Por la modificación de nombre, deben pagarse otras 73 mil UDIS (468 mil pesos). El siguiente paso para el Mazatlán FC es presentar su escudo —que está en proceso de ser registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial—, sacar a la venta su uniforme, confirmar a los jugadores que formarán el plantel y contratar entrenador, que sería Juan Francisco Palencia, con experiencia en los Pumas y los Lobos BUAP. Mauricio Lanz sigue como director general.