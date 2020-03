El FC Juárez, con un toque del “Tata” Martino

Muchos se preguntan ¿cuál es el secreto que esconde Gabriel Caballero, para tener al FC Juárez en los cuatro primeros lugares de la competencia? Los Bravos acumulan 14 unidades, debido a sus cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, pero lo mejor es el nivel de juego que han mostrado, el cual ha dejado asombrado a más de uno.

Muchos dicen que quizá, entre otras cosas, sea que los fronterizos tiene un poco el toque de Gerardo Martino, técnico nacional, quien es íntimo amigo de Caballero. El Tata le ayudó al entrenador juarense cuando se fue a estudiar a Europa, y además ahora tiene como auxiliar principal a Jorge Pautasso, quien trabajó durante 18 años con ex técnico de Barcelona.

Algo se le ha de haber pegado… “Bueno -cuenta Gabriel Caballero para EL UNIVERSAL Deportes, vía telefónica-, no es que sea de la misma línea. Podemos coincidir en algunas cosas pero todos tenemos nuestras ideas. Estuve con él en Barcelona, lo fui a visitar cuando estuve estudiando por Europa. No es que sea la misma línea, de todos los técnicos que he tenido, y con los que he platicado he sacado cosas, pero al final la idea es mía”.

En lo que se puede coincidir es que también “que me gusta jugar bien al futbol, ser verticales, ser intensos, busco gente que tenga técnica y que sea rápida… Podemos coincidir en eso”.

Pautasso llegó a Juárez debido al abandono de Alex Domínguez, auxiliar de Juárez el torneo pasado y que para el Clausura 2020 se fue a Toluca con José Manuel de la Torre, acto que algunos consideraron desleal, pero para Gabriel Caballero, no hubo ofensa: “Lo de Alex es simple, encontró mejor oportunidad de trabajo para él y nada más. Conozco a mucha gente con gran concomiento en el futbol y por eso trajimos a Jorge, quien tiene un currículum impresionante”.

-Entonces, ¿cuál es el secreto del FC Juárez?

“Hemos tenido un buen arranque. Unos partidos con seguidilla de triunfos que nos han ilusionado y que nos ha mantenido dentro de los ocho primeros lugares, pero hay que ir con calma”.

En el cuadro de la frontera, no les importa que no se hable de ellos, no les importa que digan que están en esa posición por casualidad: “El futbol es multifactorial y hay momentos buenos y malos. No nos importa lo que digan. No nos importa si somos importantes o no. Somos nuevos en la Liga Mx, llevamos ocho o nueve meses en la Primera División, estamos en proceso de crecimiento y los resultados nos están acompañando. La clave es el trabajo y lo que hacen los jugadores”.

Hay grandes planes para este equipo: “ Cuando llegué hace dos años el plan era subir, y cada seis meses hemos perfeccionando el plan de trabajo. Para este torneo -donde se compró la franquicia para subir-, tuvimos que planear al vapor, para el próximo habrá que seguir la línea y crecer, porque tarde o temprano todo esto dará frutos, si seguimos igual, en dos años se tiene que salir campeón”.