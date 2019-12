El emotivo mensaje del coach de 49ers tras la victoria frente a Rams

En medio de la tragedia que sufre el quarterback CJ Beathard, la victoria el sábado por la noche, es un mensaje de solidaridad que sus compañeros de 49ers le hace tras el asesinato de su hermano.

El partido contra los Rams fue más que un día de football profesional en la bahía. Para los 49ers fue la forma de demostrar que están unidos con Beathard. Al término del encuentro, el coach Kyle Shanahan dirigió un emotivo discurso en el que situó a Beathard y su hermano en el centro de la conversación.

"Chicos, creo que lo hemos hecho en todos los sentidos, pero ustedes siguen encontrando otra forma de ganar", dijo Shanahan en el casillero del Levi's Stadium después de la victoria. “Ese fue un trabajo infernal, amigos. De ninguna manera fue perfecto".

Puedes leer: "49ers logra victoria agónica ante los Rams"

El corazón para todos aquí durante todo el juego: los altibajos que atravesamos para que ustedes perseveraran. Chicos, dos terceros y 16. Justo donde queremos tenerlos, ¿verdad? Chicos, esto significa mucho para todos nosotros, todos los que trabajamos aquí. Chicos, una victoria tan genial como podría haber. 12 victorias para nuestro equipo. Sabemos que tenemos uno más ".

Shanahan luego dirigió su atención a un tema más grave cuando se ahogó. “Además, no sabía qué decirles al comienzo del día, porque ustedes saben lo que sucedió anoche. Teniendo que pasar una hora con CJ anoche y solo estar con él durante eso, ustedes saben lo difícil que es para él y su familia en este momento ”, dijo Shanahan.

Te puede interesar: "Los Patriots vencen a los Bills y aseguran su undécimo título divisional en fila"

“Era como cualquiera de nosotros hubiera sido: angustiado, luchando por hablar. Apenas podía hablar, y me dijo: 'Ustedes, asegúrese de ganar este juego'. Y no quería decir eso al principio porque este juego no significa nada en comparación con su hermano. ... (Beathard's) nos dio la espalda, como nosotros tenemos la suya. Fue un día especial para ustedes, y estoy muy contento de que puedan hacer eso por él ".

Quizás los 49ers proporcionaron una pequeña victoria a un joven que está lidiando con una tremenda pérdida. Los 49ers eliminaron a un rival de la división, los Rams, de los playoffs mientras mantenían a San Francisco en la búsqueda del primer puesto en los Playoffs.