José Antonio García y Miguel Ángel Couchonnal llegaron al palco presidencial del estadio Jeque Zayed de Abu Dani en Emiratos Árabes Unidos.

"Todos muy solemnes, muy bien portados. Estaba Josep Blatter, y a lado de él los directivos de Barcelona con Joan Laporta".

Atlante se enfrentaba al Barcelona en el Mundial de Clubes, nada menos, "el mejor equipo del mundo en ese momento con (Lionel) Messi, (Zlatan) Ibrahimovic, Xavi, Iniesta, dirigido por Pep Guardiola un equipazo".

Y cuando todos esperaban una goleada de los blaugrana, apareció el Dani Arreola y marcó el gol de los mexicanos. "Gooooool", se oyó en el palco, y ese grito era del presidente de los Potros, José Antonio García.



"Todo estaba en silencio en el juego, nadie hacia exclamación en jugadas ni nada y llegó el gol del Atlante y pues tuve que saltar y gritarlo, fue por instinto. Todos de inmediato me voltearon a ver, seguro que pensaron 'se coló un aficionado' yo solo alcancé a acomodarme el saco y decirles 'sí señores, gol del Atlante', y me volví a sentar".

Al medio tiempo, el juego ya estaba empatado a un gol, "y se me acercó Joan Laporta. 'Qué buen equipo tienes' me dijo, '¿cuál es tu presupuesto?', le contesté, 'pues unos 10 o 12 millones de dólares'. No me creía, pensaba que le estaba mintiendo, nos felicitó y seguimos adelante, perdimos, pero esos momentos de buen juego ante el Barcelona y habernos puesto en ventaja, no se olvidan".