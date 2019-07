El día en que Agustín Marchesín llamó borracho a Giovani dos Santos

Ahora que Giovani dos Santos se integre al América y tenga que saludar a sus nuevos compañeros, las miradas y el morbo estarán en el primer encuentro que tenga con el guardameta Agustín Marchesín. Ambos, con un polémico episodio.

En febrero de 2016, Santos Laguna y LA Galaxy disputaron los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf. Cotejo subido de tono desde la ida, en Estados Unidos, y hostil para Gio, quien no vio tregua por los insultos de aficionados que le gritaron “¡borracho, borracho, borracho!”, por arrastrar la fama de futbolistas que gusta de la fiesta.



Sin embargo, el ataque verbal detonó desde el interior de la cancha. Tras 72 minutos y con el 0-0 en el marcador, el portero de aquel entonces de los Santos, Marchesín, lo insultó al gritarle a la distancia que era un “borracho”, luego de un choque entre ambos por la disputa de un balón. La fanaticada se percató y desde ese momento hostigaron al mexicano del equipo angelino hasta el pitazo final, pero del partido de vuelta, en La Comarca Lagunera.

La llave concluyó con un global de 4-0 a favor de los Guerreros, quienes avanzaron a las semifinales, pero con duras críticas para el meta argentino y su comportamiento en el terreno de juego.



Días después, Marche reveló que se disculpó con el hermano mayor de los Dos Santos: “Le ofrecí disculpas recién pasó, me equivoqué, fue una falta de respeto hacia su persona. Cuando terminó el partido, me acerqué y también hablé con él, le ofrecí disculpas, es un jugador que le ha dado mucho a México y me da pena que tenga que pasar por algo así”.

El pleito no acabó con las disculpas de Agustín. El atacante del LA Galaxy replicó sonriente a una televisora: “Al final, -Marche- me estaba difamando. De broma, en el partido de vuelta, le contesté '¿tú no tomas o qué?'. Nunca me había tocado ir a un estadio y que le estén gritando a alguien 'borracho'… Es un insulto nuevo”.



