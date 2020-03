"El coronavirus no es una broma": Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico del América, pidió a la afición tomar con seriedad la contingencia en México por el coronavirus (Convid-19), luego de que la Liga MX anunció que el resto de la J-10 se jugará a puerta cerrada.

"Todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas. Por lo menos, una medida buena es no tener gente en el estadio", opinó el estratega de las Águilas. "Hay que tomar todas las medidas precautorias, no es una broma, es una situación difícil".

Asimismo, el Piojo, luego de la práctica en el Nido de Coapa, refirió a que el club está al pendiente de las recomendaciones de las autoridades de salud.

" No es alarmar a la gente, pero hay que estar pendientes... Hoy se han tomado medidas muy drásticas, entonces hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, al contrario".

América enfrentará mañana a la Máquina en el estadio Azteca, a las 20:15 horas, pero a puerta cerrada.