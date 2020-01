El Betis no canta victoria por el fichaje de Guido Rodríguez

Joan Francesc Ferrer, técnico del Betis, todavía no canta victoria con el fichaje de Guido Rodríguez tras la visita a México de una comitiva albiverde.

"Tenemos dos personas del club trabajando allí para ver si se puede producir la incorporación, pero no está ni mucho menos cerrado y están trabajando. Esto es lo útimo que yo sé", apuntó el estratega en conferencia.

Lee también: Guido Rodríguez no ha regresado a México

'Rubí' también exigió paciencia por el argentino, aunque aseguró desconocer el presente de las negociaciones con el representante del jugador y la directiva azulcrema.

"Se me informa muy al final y hasta que no se confirme no se tiene porque ir informando de cada movimiento", remató.

Previo al duelo de Copa del Rey, contra Portugalete, el timonel remató: "Tendremos muchas menos rotaciones va a haber seguro. Desde ya, para nosotros es igual de importante el partido de Liga que el de Copa. Tenemos la capacidad para pasar la eliminatoria".