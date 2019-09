Edson Álvarez, en el once ideal de la Champions League

Debut inmejorable el que tuvo Edson Álvarez en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El mexicano fue titular en el duelo en el que el Ajax venció 3-0 al Lille y además colaboró con el segundo gol del partido.

Su actuación bastó para que el torneo más prestigioso a nivel clubes lo colocara en el once ideal de la semana, con jugadores como Ter Stegen, portero del Barcelona; Ilkay Gundogan, del Manchester City o Ángel Di María, atacante del Paris Saint-Germain.

This week's top-scoring XI

How many have you got? #UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/WKIJ9FnFVt

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2019