Doctor del San Luis: No por ir al estadio, estamos infectados

Emmanuel Díaz, quien es el director del cuerpo médico del Atlético de San Luis, desestimó que haya gente en riesgo por haber estado "cerca" del presidente del club, Alberto Marrero, primer caso de coronavirus en la Liga MX. De acuerdo con el testimonio,guardar distancia es suficiente para no contagiar a otra persona.

"Con dos metros de distancia, uno puede tener contacto con la persona, sin riesgo de infectarse. Que los jugadores pertenezcan al Atlético de San Luis y que todas las demás personas hayamos estado en el estadio, no quiere decir que todos estamos infectados", dijo en entrevista para W Deportes

En una entrevista concedida a una estación de radio, el médico aseguró que la primera razón por la que el directivo asistió al partido contra el Puebla fue que hubo autorización de la Secretaría de Salud del estado.

"Desde hace más de 15 días, tan pronto nos enteramos de la situación de la pandemia, empezamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Salud", reveló. Marrero había llegado a México procedente de España y, debido a que no presentaba síntomas, no se encendieron las alarmas.

Puedes leer: "Primer caso de coronavirus en la Liga MX"

"En el país, las personas que vienen del extranjero no tienen restricción alguna. Hoy en día, puede entrar cualquier persona de cualquier país. No se aislan, se les hacen las recomendaciones de tener una distancia de dos metros, los cuales llevó, de que si estornuda, se tapa con la parte interna del codo. No tosió nunca, evitar saludo de mano y el lavado frecuente, todo se llevó a cabo. Con esos cuidados, él tenía autorización. Alberto llegó sin síntomas; los desarrolló hasta el domingo por la noche", relató el médico.

En consecuencia, el doctor Díaz descartó la posibilidad de que haya jugadores del San Luis infectados.

"Ahora que tenemos el caso de Alberto, los muchachos siguen con las medidas. Realmente están en sus domicilios, no tenemos ningún otro caso sospechoso (de Covid-19). Estamos con ese monitoreo de rigor que teníamos ya. A Alberto se le hizo la observación; él lo llevó a cabo y eso es lo que nos deja tranquilos, porque, al día de hoy, cuatro después del sábado, no tenemos casos sospechosos, lo cual habla de que, de momento, no tenemos ningún contagiado", finalizó.