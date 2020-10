Directivo de Barcelona explota: “Es un put... escándalo”

El directivo barcelonista Xavier Vilajoana calificó en un tuit de "puto escándalo" el penalti señalado en una acción de Lenglet sobre Sergio Ramos, que supuso el 1-2, y mandó a "cagar" al árbitro del partido, aunque después se disculpó en la misma red social.

"Esto es un puto escándalo!!! Munuera (el árbitro) te puedes ir a cagar...", publicó Vilajoana, en catalán, sobre la jugada que supuso el penalti que le dio ventaja en el marcador al Real Madrid.

Posteriormente el mismo directivo se disculpó por el contenido del mismo: "Reconozco que en caliente no he utilizado las palabras más adecuadas, así que pido disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido. Pese a todo, sigue siendo escandaloso: Lenglet 'agarra' de la camiseta instintivamente cuando recibe el empujón y en ningún caso provoca penalti. Quien ha jugado al futbol lo sabe".

Reconec que en calent no he utilitzat les paraules més adients,així que demano disculpes si algú s'ha pogut sentir ofès.Malgrat tot,segueix sent escandalós:Lenglet "agafa" de la samarreta instintivament quan rep l'empenta i en cap cas provoca penaI. Qui ha jugat a futbol ho sap.

— Xavi Vilajoana (@XaviVilajoana) October 24, 2020