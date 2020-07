Diego Simeone "sin palabras" por situación de Griezmann en Barcelona

"Sin palabras". Así se pronunció Diego Simeone sobre su opinión acerca de que su ex estrella, el francés Antoine Griezmann, haya jugado tres minutos en el juego entre su equipo el Atlético de Madrid contra el Barcelona.

-

El galo, campeón del mundo, entró de cambio al minuto 90, lo que es visto como un insulto de parte del equipo Kike Setién. Las preguntas sobre el hecho le llegaron al Cholo en cascada. "Tres minutos pueden ser determinantes. Perdimos una final de Champions por tres minutos".

No dijo si esto fue una falta de respeto, ni si como técnico se le debe ofrecer disculpas al jugador. "No quiero faltar el respeto. Nos estamos jugando muchísimo en lo que queda. No es un punto importante para nosotros".

Puedes leer: "Raúl Jiménez se convertiría en el fichaje mexicano más caro"

El Atlético de Madrid jugará contra el Mallorca, y se le pidió a Simeone su opinión del México-argentino, Luka Romero. "Sería apresurado opinar por 20 o 30 minutos que pudo haber jugado. Hay que dejar a la gente con futbolistas con buen futuro que lo vayan desarrollando. Si lo han puesto en Primera es porque le han visto condiciones para jugar. Con los minutos que ha jugado me parecía apresurado".