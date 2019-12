Diego Alonso es nuevo entrenador del Inter Miami

El Inter Miami CF anunció que Diego Alonso será su entrenador para la temporada 2020, cuando el equipo debutará en la MLS.

"En Diego hallamos un técnico que encaja perfectamente en nuestra cultura y que posee un fuerte deseo de construir un equipo ganador", dijo el director deportivo del Inter Miami CF, Paul McDonough, en un comunicado.

En su carrera como DT Alonso pasó por Bella Vista y Peñarol de Uruguay, Guaraní y Olimpia de Paraguay, Pachuca y Monterrey.



“Alonso brings a lot of experience and championship-winning mentality as we begin our drive to be among the best clubs in the Americas,”https://t.co/Y9o7YyfZb5

