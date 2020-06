¿Cuándo y dónde ver el Real Sociedad vs Real Madrid?

Puede que sea la mejor oportunidad del Real Madrid para incomodar al Barcelona con un liderato compartido. La visita de hoy al Reale Arena es fundamental en las aspiraciones merengues.

Para este cotejo de la fecha 30 de la Liga Española, la Real Sociedad llega como el sexto, con 47 puntos, pero herido por la derrota frente al Alavés que le costó la expulsión de su lateral Joseba Zaldua.

Los de Anoeta pintan como las víctimas perfectas para un Real Madrid que alcanzó las 62 unidades (tres menos que el Barcelona), luego de dos victorias tras la reanudación del campeonato ibérico.

Pese a que el objetivo madridista se enfoca en sacar el triunfo, hay tensión en la zona técnica de Zinedine Zidane, quien respondió a las acusaciones del central del Barcelona, Gerard Piqué, quien dio a entender que daba por perdida la temporada tras el empate con el Sevilla (0-0).

“Lo que me interesa es el partido, tengo mi opinión, pero no voy a responder a Piqué porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno puede expresar sus sentimientos y yo pienso en el partido, porque es lo que nos anima a nosotros... No [hemos sido favorecidos por el arbitraje]. No lo creo y nada más.

"Ojalá que no influya [el arbitraje], pero no pienso en estas cosas. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos y lo que queremos es jugar en el campo con jugadores muy buenos”, replicó el estratega francés.

Por su parte, Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, se mostró respetuoso del Madrid y prefirió no alimentar la polémica de Piqué.

“Somos críticos, pero no pesimistas. Lo único que tenemos que hacer es recuperar nuestra mejor versión y la precisión técnica y colectiva. Miedo [al Real Madrid], lo de siempre, el potencial en todas las líneas”, concluyó Alguacil.

