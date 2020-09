Robert Dante Siboldi aceptó que un partido de futbol no se gana con el escudo, mucho menos por la posición en la tabla.

El Cruz Azul perdió en el estadio Jalisco, sorprendido por el Atlas (1-0), y se le escapó el liderato. El uruguayo añadió que falta mucho por jugar en el Guardianes 2020, suficiente lapso para mejorar detalles y evitar estos desenlaces en la Liguilla.

“No hubo exceso de confianza, porque no se gana un partido con la camiseta o posición de la tabla. No estuvimos finos en la técnica, no estuvimos acertados, situaciones que son corregibles”, explicó el timonel celeste.

LEER MÁS: Cruz Azul no puede contra el Atlas y cae en su visita al Jalisco

“Perdemos un partido simplemente. Cometemos errores, sin claridad para definir. Nos faltó la profundidad y Atlas hizo su partido. Soy responsable, pero hay que seguir trabajando para lo que sigue”, subrayó, a cuatro días de medirse con el Pachuca, en el Estadio Azteca.

Siboldi enfocará las próximas sesiones de entrenamiento en la definición, ya que esta noche erraron bastantes acciones y pases en la ofensiva.

“Vamos a enfocarnos en el último tercio, lo que nos falta para poder concretar las jugadas”.

Además, detalló que estos juegos son los que no pueden perderse en Liguilla, al reconocer que los rivales del Cruz Azul van a enfrentarlos con tácticas muy defensivas.

“Un partido de estos no son fáciles porque cuando estás encima, dejas espacios atrás pero hay que enfocarnos en estos detalles, porque los equipos van a jugarnos así”.