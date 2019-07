Cruz Azul me faltó al respeto: Javier Aquino

Javier Aquino confesó que Cruz Azul, “fue mi primera opción para regresar de Europa”, pero “me trataron como plato de segunda mesa, me faltaron al respeto”.

En entrevista a Guru Nation, el extremo confesó que en el 2015, cuando “decidí regresar de España, quedé con mi representante darle la primera opción a Cruz Azul, creí que había quedado una relación abierta, pero le dijeron que no, que no me necesitaban”.

Aquino piensa que lo utilizaron como plato de segunda mesa, “me enteré que tenían otras opciones y cuando se les cerraron éstas ahora sí, me llamaron, pero no, sentí que me faltaron al respeto, y entonces se acercó Tigres”.

Con los felinos, Aquino se ha vuelto un jugador constante y ganador de títulos, “y ojalá pueda retirarme aquí… ¿Qué si me iría? Pues si hay una buena oferta sí, a cualquier equipo menos a Monterrey, preferiría irme al Ascenso”.

Finalmente no quiso especificar si se negó a vestir la casaca de la Selección Nacional en la Copa Oro, se limitó a decir que con el Tricolor, se encuentra en “Stand by”.