La afición del Cruz Azul todavía no perdona al equipo por la humillante derrota ante los Pumas (4-0), que lo dejó fuera de la final del Guardianes 2020 y volvió a hacer del club el hazmerreír de la Liga MX.

La Máquina quiso suavizar la situación con un video, tres días después del partido en Ciudad Universitaria, prometiendo lo de siempre y pidiendo perdón para quienes todavía la apoyan.

“Muertos y ridículos”. “La realidad es que ahora ninguno de ustedes juegan con amor por la camiseta”. “No nos merecen... quienes hemos soportado tantas finales y derrotas estúpidas y aún así estamos con ustedes sin importar burlas... En fin, de mujer uno puede cambiar pero de equipo nunca y del barco no me bajo, pero rómpanse la madre y recuperen su grandeza”.

Algunos mensajes estuvieron todavía más subidos en tono.

La mayoría de estos mensajes exigieron acciones y no palabras. Varios pidieron “cabezas” y otros dejaron de creer en las promesas de los cementeros, quienes cumplieron 23 años sin coronarse en la liga mexicana.

Todavía, para intentar volver a tranquilizar a los aficionados, el equipo publicó otro video, ahora con Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de La Cooperativa y quien no está reconocido por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

A pesar de estas “estrategias de comunicación”, al Cruz Azul no se la perdonarán fácil porque no es la primera, segunda, tercera o cuarta ocasión que les pasa.

“Año con año dicen lo mismo, no lo hagan aquí demuéstrenlo en la cancha donde vale”. “Ojalá esto no fuera un simple guion y en verdad sintieran y pensaran eso los jugadores, cuerpo técnico y directivos, pero no. Somos la burla del resto de los equipos desde hace años, así que guárdense sus ‘disculpas’, no nos sirven de nada”. “A ver... ni saben cómo nos sentimos, más que otra [cosa], estamos decepcionados de tener jugadores que salen a querer tener empatía… seguramente no han sufrido ni sentido lo que nosotros”.

“La herida está abierta...Y las palabras siempre sobran. Comiencen por hacer algo con respecto a lo que pasó el domingo porque hasta este momento no se ha hecho nada”.

Fueron más de cinco mil respuestas las que recibió la cuenta de Twitter del equipo, tras subir el video de disculpas.