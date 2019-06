Dentro de la cancha se dirán muchas cosas de Cristiano Ronaldo, pero con sus aficionados el portugués ha demostrado ser muy atento.

Así lo reiteró este sábado, cuando el astro de la Juventus pidió detener el autobús de la Selección de Portugal, tras observar a un pequeño seguidor que tenía un cartel en el que decía: “Cristiano, dame un abrazo”.



'CR7' cumplió el sueño de un niño llamado Eduardo, quien al parecer padece alguna enfermedad. Así, pudo tener la oportunidad de tomarse una fotografía junto a su ídolo.

Portugal se prepara para enfrentar a Holanda este domingo, en la final de la UEFA Nations League.



@cristiano stops the bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo pic.twitter.com/JPyZVscVer

— 433 (@official433) 8 de junio de 2019