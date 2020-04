La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales se mantendrá a la expectativa hasta que la Secretaría de Salud anuncie que las actividades físicas se puedan realizar después de que la crisis por la pandemia del Covid-19, esté superada.

Alfonso Rippa, vocal de la Asociación en el Ascenso, confía en que las decisiones de todas las partes sean pensando primeramente en la "salud de los futbolistas, los árbitros y todos los que intervienen en estos procesos para entrenamientos y juegos. No sabemos de fechas tentativas, pero tenemos la sensación de que ser hará cuando sea anunciado por la Secretaría de Salud y después la Liga MX".

En España el sindic

Leato de futbolistas se pronunció tajantemente sobre que no volverán a las prácticas hasta que el Covid-19 esté plenamente controlado, además de que han protestado que los clubes se protejan en lo económico acudiendo a la asistencia del gobierno.

En estos momentos, por lógica '"no hemos tenido una reunión general, solo nos hemos comunicado con los líderes con los capitanes para saber sus situaciones físicas y en otros sentidos".

Esos otros sentidos es la situación de los pagos, ya que muchos clubes han decidido diferir o reducir los sueldos de los futbolistas, en algún porcentaje, para encarar la crisis económica que se arrastra por la falta de actividad por el coronavirus.

"Creemos que en la Liga MX y el Ascenso las cosas se están haciendo en base a acuerdos. Los futbolistas son conscientes de que no por exigir el pago completo, un club puede irse a la quiebra tarde o temprano. Las decisiones no deben de ser unilaterales y deben de ser buscando el beneficio propio, siempre tratando que nadie se dañe. No hay que permitir abusos ni abusar".

Dónde se está más al pendiente son en divisiones menores donde se pueden presentar abusos.