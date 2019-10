Correr a Fidel Kuri, opción para salvar al Veracruz

Ante la precaria situación que viven los Tiburones Rojos de Veracruz, con el atraso de sueldos de los jugadores y otros adeudos, el gobierno del estado estaría buscando alternativas...

Y quizá una de estas sería correr a Fidel Kuri del estadio Luis de la Fuente.

"Sería una lástima que se llevaran al equipo del estado, pero no es el fin del mundo, hay otras prioridades, pero una opción es buscar a alguien que se haga cargo. Somos dueños del estadio y del nombre de Tiburones Rojos, habría que buscar quién pueda entrarle", dijo Cuitláhuac García, gobernador del estado.

En todo caso "ha día que revisar cómo está el comodato. Pero tenemos entendido que se puede llevar el equipo, pero no como Tiburones".

Agregó que también existe la opción de ayudarle a Kuri, aunque no con dinero. “Hasta ahora el dueño no ha recurrido a nosotros para cualquier cuestión de auxilio. A nosotros sí nos interesa que permanezca un equipo en Veracruz. No podría destinar dinero, pero podemos intentar otras cosas".

