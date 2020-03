Kike Mateu pasó 25 días en el hospital tras ser el primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Es narrador y venía de cubrir el Valencia vs Atalanta. Pero, desde que el balón dejó de rodar en las principales ligas del mundo, su vida comenzó un partido diferente.

Mateu conmovió a sus seguidores en redes sociales, por la manera en que confirmó su alta médica del centro médico, al narrarla al estilo de la final entre España y Holanda en Sudáfrica 2010.

“Coronavirus. Día 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos”, así lo publicó el colaborador de El Chiringuito TV, Tot a Punt y columnista en Las Provincias.

Durante su estancia en el hospital, el Twitter sirvió de fiel compañero para Kike, para mantenerse informado de la pandemia y él informar de su situación con una bitácora, en la que reiteradamente señala las mejores medidas de prevención contra el Covid-19.

Algunos tuits, con mayor interactividad de sus seguidores , fueron:

-Buenos días desde el coronavirus Stadium. Menos mal que dejé el coche bien aparcado... Estoy muy bien. Como ayer. Os iré contando. A ver si hoy me pongo al día (no he visto nada en redes, webs o TV) y le tengo más miedo a eso que a los virus!! Feliz viernes, familia.

-Coronavirus. Día 16. Nuevo positivo. No me sorprende ya que alguna vez toso y eso es señal de que el virus está dando sus últimos coletazos. Que lento ¿verdad?. Voy conociendo al bicho; muy contagioso, síntomas leves en un organismo común y resistente. En mi caso muy resistente.

-Por si ayuda, mis síntomas leves; Días(+-) 1-3 dificultad respiraroria, tos, mocos, malestar gral. 4-5. Se suma la fiebre. Con paracetamol baja a febricula. 6-10. Síntomas dias 1-3. 11-13. Desaparece dificultad respiratoria. 14-15. Mocos y tos seca. 15-19. Solo tos. Día 20. Ok!.

-Coronavirus. Día 20. Ayer por la tarde me visitó un rato la tos. Nada serio y hoy estoy mucho mejor. Como son días de tránsito sin prueba os he escrito un tweet con mi cronología de síntomas con el virus. Aunque cada organismo tiene sus síntomas igual os ayuda como referencia.

Cabe recordar que se han registrado dos fallecimientos de periodistas deportivos, a consecuencia del coronavirus. Los españoles José María Candela, quien cubría al Atlético de Madrid, y Tomás Díaz-Valdes, dedicado a la información del deporte motor.

Hasta el momento, las cifras en España por Covid-19, arrojan: 28 mil 572 personas infectadas, mil 753 muertes y 2 mil 575 curadas.