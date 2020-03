A pesar de que Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus, el Napoli de la Serie A ha anunciado que volverá a las prácticas la próxima semana.

En este equipo se encuentra el mexicano Hirving Lozano, quien es padre de un pequeño niño, además de que tiene a su esposa en el país ibérico.

Mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial, el cuadro azurri aseguró que volverán al trabajo 25 de marzo, y no se anunciaron si habrá medidas especiales de protección al respecto del coronavirus.

El ministro de salud de Italia acaba de anunciar que todos los parques deportivos en el país, además de que se ha prohibido ir a las casas de vacaciones y también a la.playa.

LEER MÁS: Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, da positivo por Coronavirus

Hay más de 4 mil muertos por Covid-19 en Italia y las autoridades han endurecido las medidas en al país por la gente que sale a las calles.

"No se puede creer. Entrenar ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar... No tiene sentido y es peligroso", aseguró Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas. "En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomáticos de los que se piensa. Este es momento para estar todos en casa", agregó el directivo.

El dueño del Napoli, Aurelio de Laurentiis, se ha caracterizado por tomar decisiones viscerales con respecto al equipo de Hirving Lozano, ya que en la época de crisis deportiva bajo el mando de Carlo Ancelotti, mandó al equipo a concentrarse de forma permanente, lo que al final, propició que Carletto se fuera del equipo.