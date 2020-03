Coronavirus: 10 consejos a seguir para futbolistas

La asociación de jugadores afiliados de FIFPRO (Sindicato Internacional de Futbolistas) en Suiza (SAFP) ha elaborado el siguiente manual de consejos para jugadores, clubes y ligas sobre medidas de higiene para limitar la propagación del coronavirus.

1) No beba de la misma botella de agua durante el juego o el entrenamiento, pero siempre use una botella de agua personalizada y no intercambie otros artículos (toallas, albornoces, etc.) con otros jugadores.

2) Evite comer alimentos en el vestuario.

3) Mantenga sus artículos personales y ropa en su bolso y evite dejarlos expuestos en los vestuarios o en las cestas comunitarias.

4) Tire los pañuelos de papel u otros materiales usados, como yesos, vendas, etc., de inmediato en los contenedores con cerradura apropiados.

5) Lávese bien las manos con la mayor frecuencia posible: el lavado y la desinfección de manos son esenciales para prevenir infecciones. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y luego séquelas con una toalla desechable después de enjuagarlas bien; si no hay agua y jabón disponibles, también puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol al 60%.

6) Cuando use inodoros comunes, no debe tocar el grifo antes y después de lavarse las manos, sino usar toallas desechables para abrir y cerrar el grifo.

7) No toque sus ojos, nariz o boca con las manos sin lavar.

8) Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo, preferiblemente un pañuelo desechable, o con el brazo pero no con la mano si tiene que toser o estornudar.

9) Los jugadores que muestren síntomas obvios de infección respiratoria y / o fiebre antes, durante o después del entrenamiento deben abandonar inmediatamente al resto del equipo, y aislarse si es posible, e informar al médico del club, quién lo hará, si hay alguna indicación. - Toma más medidas.

10) Informe a los jugadores del equipo y a los oficiales del club si ha habido algún contacto, ya sea personalmente o dentro de la familia, con personas que han regresado de áreas de riesgo o cuarentena o han sido puestos en cuarentena o han dado positivo o si usted ha estado en un área de riesgo usted mismo.