Óscar Jiménez salió de la sombra de Guillermo Ochoa, para justificar su valía en el América, al ser clave en la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. ¿Que si ha valido la pena el sacrificio? “Sí”, asegura el arquero.

“Sí, para eso se trabaja día con día [para jugar], merece ese sacrificio [ser el suplente] y escuchar que la afición cante tu nombre, porque saben lo que uno entrega. Para estos juegos debes estar concentrado, es más difícil porque no tienes ese ritmo [que un titular], pero es trabajar día con día, me voy tranquilo”, expresó Jiménez.

Durante la vuelta contra el Comunicaciones FC, en el Estadio Azteca, Óscar Francisco fue exigido en el segundo tiempo, en el que evitó que el también mexicano Agustín Herrera, delantero rival, lo venciera en el mano a mano, en una de las jugadas más claras de gol de la noche. Posteriormente, el guardameta americanista atajó al mismo Agustín un tiro de la tanda de penaltis, lo que impulsó a los capitalinos a llevarse la llave en la ‘Concachampions’.

Leer más: América sufre y elimina al Comunicaciones en penaltis.

“Tenemos un gran plantel, no podemos poner pretextos, hemos peleado campeonatos, finales, sabemos lo que representamos, nadie quiere dejar su lugar, pero ‘héroe’… esa palabra no me gusta mucho, traté de ayudar al equipo. Se dio en los penales y Sebastián [Córdova]. Veo al equipo motivado, no fue fácil, pero queremos este campeonato”, manifestó a los medios de comunicación. “Tenía bronca ahí, siempre uno quiere tener su arco en cero… Pero, ahora me toca atajar uno y ayudar al equipo”.

Eso sí, el cancerbero de las Águilas aterrizó un tanto los ánimos, al admitir que dentro de su plantilla no gustó del todo el funcionamiento que resultó en un empate 1-1, en el estadio Azteca (global 2-2).

“Estamos en el mismo pensamiento de que no jugamos bien, este equipo sabe ganar, nunca dejamos de luchar, fue sufrido, pero tranquilos porque tenemos tiempo para mejorar. Sí [hay obligación de América en la Concacaf], porque es un equipo grande que debe ganar todo, no hay pretexto, sabemos dónde estamos parados y lo que representamos”, reiteró el meta de 31 años de edad.