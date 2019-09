Comentario racista le costó la chamba a conductor italiano

Un comentarista de la televisión italiana fue despedido por hacer comentarios racistas sobre Romelu Lukaku, jugador del Inter de Milan.

“No veo en la liga italiana a un jugador como Lukaku", dijo en modo de halago Luciano Passinari, comentarista de Top Calcio 24.

Pero fue más allá. "A mí me gusta mucho. Es al menos dos veces más fuerte que Zapata de Atalanta. Estos jugadores tienen algo más que los demás, hacen los goles y arrastran al equipo. Si van uno contra uno contigo, estás muerto, caes al suelo".

Y luego hizo esa frase: "La única forma de superarlo es dándole diez plátanos para comer”.

Passinari después dijo que lo comentado era una broma, pero ya era demasiado tarde, ya que horas después se anunció que era despedido del canal.

Italian pundit Luciano Passirani after praising Romelu Lukaku: “the only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”

The problem runs so deep in Italian football. pic.twitter.com/6e6v1Nc0J3

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) September 16, 2019