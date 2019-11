Un autobús que transportaba al equipo nigeriano de la Premier League FC Ifeanyi Ubah fue atacado por ladrones armados, dejando jugadores "gravemente heridos".

El FC Ifeanyi Ubah confirmó que el autobús fue blanco de disparos cerca de Lokoja, capital del estado central de Kogi.

"El conductor recibió un disparo mientras algunos miembros del equipo técnico y los jugadores resultaron gravemente heridos. Las personas afectadas están siendo tratadas y están respondiendo al tratamiento", dijo el club en un comunicado.

"Deseamos utilizar este medio para llamar al Gobierno Federal, así como a los organismos reguladores del futbol, ​​la Federación de Futbol de Nigeria (NFF) y la League Management Company (LMC) para intensificar aún más los esfuerzos para garantizar la seguridad de los equipos que a menudo no tienen más remedio que viajar largas distancias por carretera, especialmente clubes propiedad de inversores privados que están obligados a invertir su dinero ganado con esfuerzo en el crecimiento y desarrollo del futbol nigeriano ", agrega el comunicado.

El FC Ifeanyi Ubah, de gestión privada, se convirtió en socio oficial del equipo inglés West Ham en 2016.

Apodados 'The Anambra Warriors', actualmente se encuentran en la mitad de la tabla en la liga del país.

A medida que los problemas económicos del país han empeorado, los clubes se han visto obligados a reducir sus gastos de viaje, lo que hace que los viajes peligrosos por carretera sean inevitables para la mayoría de los clubes.

En marzo de 2015, cinco jugadores de Kano Pillars fueron baleados por hombres armados en un ataque contra la comitiva del club mientras viajaban a Owerri para comenzar la temporada de la Premier League nigeriana.

Diez meses después, el autobús del dos veces campeón africano Enyimba fue atacado por ladrones armados mientras viajaban a un torneo de pretemporada.

Los clubes del nivel superior nigeriano, incluidos Ikorodu y Akwa United , también han estado involucrados en accidentes de tráfico en el camino a partidos fuera de casa.



Our players and officials were attacked by armed robbers along Kabba junction near Lokoja this afternoon on their way to Kano to honour Sunday's @LMCNPFL #MD6 fixture against Jigawa Golden Stars. pic.twitter.com/reYdN2hWvA

— FC Ifeanyi Ubah (@FCIfeanyiUbah) November 29, 2019