El parón en la liga ha beneficiado a algunos, mientras que a otros ha terminado por dañarles todavía más la imagen. Tal es el caso de José Luis Higuera.

El exdirectivo del Rebaño no dejó buenas amistades en el club y poco a poco comienzan a destaparse las opiniones de jugadores que compartieron tiempo en la institución rojiblanca, ahora fue el turno de Carlos Fierro.

El canterano rojiblanco confirmó la animadversión de Higuera hacía su persona, incluso enterándose de lo que Higuera decía a sus espaldas.

“Escuché que decía que ya no daba para más, que era inservible”, comentó el ahora delantero del San Jose Earthquakes en entrevista para Líderes del Rebaño.

El encargado de firmar su salida del Guadalajara fue el mismo José Luis Higuera, quien comandó la negociación con Cruz Azul y se encargó de decirle adiós al “Güero”.

“En el primer torneo después de quedar campeones se da la oportunidad de irme y no se da, en el segundo torneo me habla alguien y me dice que ya estoy vendido, José Luis había hecho la transacción. Me puse muy triste”.

