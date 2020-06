Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti suelen ser inseparables durante los entrenamientos del América, además en las concentraciones siempre comparten cuarto, pero hubo un día que el delantero chileno vivió una traición del colombiano, la cual ahora la recuerdan como una divertida anécdota.

En un video que publicaron “Las Águilas”, Bennedetti recordó, “venías regresando de una lesión y yo venía trabajando no me acuerdo con quién. Porque siempre hacíamos pareja tú y yo. Yo empecé a trabaja con el otro compañero porque así empezamos a trabajar u se puso de malas todo el día y no me habló”.

Nicolás Castillo aceptó y recordó cómo fue que perdonó a Benedetti, ya que después de la práctica, el resto de los jugadores del América los comenzaron a bromear.

Actualmente ambos futbolistas se encuentras lesionados. Nicolás Castillo se recupera de una trombosis de su pierna derecha, mientras que Benedetti de una rotura de ligamento cruzado.