Cintia Monreal, la portera que es Doctora en Ingeniería Mecánica

La portera del Atlético de San Luis, Cintia Monreal, consiguió un paso importante en su carrera pero no dentro del terreno de juego, ahora fue en el aula, donde defendió su tesis del doctorado, por lo que a partir del día de ayer es 'Doctora en Ingeniería Mecánica con opción terminal en Termofluidos' por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Cintia es potosina y es la portera del Atlético de San Luis desde el torneo AP2019 y aprovechó la cuarentena para terminar su tesis.

"La cuarentena me ayudo a terminar la tesis, estudie mecatrónica, en las ultimas materias vi mecánica de fluidos, me gustó muchisimo, me empece a meter a las turbinas eólicas, encuentro en San Luis en la Facultad de Ing de la Universidad el posgrado de la rama de termofluidos, entro al posgrado, termino la matestria, quiero ser docente, el doctorado es parte de los requisitos, me gustó la rama y, seguí la misma línea", cuenta quien también es profesora en la Universidad.



Además Cintia deja un importante mensaje a los demás futbolistas que quieran tener otra profesión además de la del jugar en el futbol.

"Tarde o temprano a todos se nos van a acabar las piernas, o puede ser por lesión, les recomiendo que tengan un plan b, algo que le guste, no tiene que ser algo científico, pero que no pongan todos los huevos en una canasta, practiquen cosas, no se queden en su zona de confort", finalizó.