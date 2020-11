Un gol no es definitivo cuando se habla de una eliminación ante el América, porque todo puede suceder y más, cuando la tabla beneficia a quien quedó mejor ubicado, en este caso a los de Coapa y consideró Miguel Ponce, que un gol podría darles más certidumbre de acceder a la siguiente fase.

“No lo es, es ventaja mínima, ellos van por un gol y la tabla puede darle el pase, los beneficia. La ventaja no es muy buena, el equipo tiene que salir a proponer, buscar ganar, hacer un gol para complicarle al rival. La ventaja es mínima, no podemos pensar que tenemos la clasificar en la mano porque la verdad no es así. Será un encuentro intenso, complicado, disputado y hay muchas cosas que hacer”.

El encuentro en patio del América será muy diferente al de ida en el Akron, porque saben que el rival se les irá con todo desde el silbatazo inicial para descontar cuanto antes y obligar a Chivas, a abrirse, por ellos deben estar muy atentos en todo momento, buscar hacer un encuentro sin errores.

“Hay un plus, el haber obtenido la victoria. Obviamente que nos ayuda mucho, pero es un partido difícil, en la casa del América pero no debemos confiarnos y hay que hacer un partido perfecto, estar cerca de eso para avanzar a la siguiente fase. No será fácil, pero el equipo tiene la capacidad y calidad de hacer un buen partido de visitante”.

Consideró que quien avance en esta fase, al ser un Clásico nacional, encarará la siguiente fase con más confianza y eso lo convertirá en candidato automático al título.

“Si, nos jugamos mucho, será un parte aguas porque si primeramente Dios avanzamos a la siguiente fase, será un golpe anímico muy importante para todos, porque sabemos lo que representa este encuentro. Nos venimos jugando muchas cosas, queremos trascender y esta es la oportunidad. Será muy tonto de nuestra parte dejarla ir”.

Vucetich ha tomado las mejores decisiones en Chivas

Para el encuentro definitivo en los cuartos de final del Guardianes 2020 ante el América, el técnico del Guadalajara Víctor Manuel Vucetich, analiza modificar el parado táctico para estar más equilibrado y porque tiene claro el “Rey Midas”, que las Águilas saldrán con más ofensivos.

Lo que haga el técnico, el equipo apoya a ojos cerrados porque ha demostrado el estratega que sabe perfectamente lo que hace, que los análisis que tiene del rival son minuciosos y se van a morir con lo que proponga, precisó Miguel Ponce.

“Las decisiones que ha tomado el entrenador son muy importantes, han sido en momentos claves de los partidos. Trabaja diferentes opciones durante la semana, escenarios que se pueden presentar durante los partidos y lo hace muy bien, nosotros hemos entendido la manera en la cual quiere que juguemos y al final de cuentas, por las decisiones que ha tomado han sido buenas para el equipo”.

Respecto a las críticas que ha recibido el “Pocho”, dice no le incomodan porque sabe que así es el entorno y hay algunos temas que han abonado para que esto suceda, pero él está en lo suyo, tratando de abonar para seguir haciendo buenos contratos en base a su rendimiento.

“No sé, quizá haya un tema personal contra mí, han pasado cosas como el incidente que sucedió en Tijuana, que seguro se pensó mal que quise agredir a la persona. Eso quizá no gusta a la gente, aprovecha los momentos que pudieran hablar de mí pero yo no tengo ningún problema, simplemente trato de hacer lo mejor de mí, esforzarme y lo que pase extra cancha, no me toca a mí. Yo tengo que concentrarme, hacer las cosas bien con mi equipo, con mis compañeros, cuerpo técnico y directiva, porque ellos nos califican y toman decisiones importantes”.