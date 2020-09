Hasta Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Galaxy, ha leído los titulares de las indisciplinas de Uriel Antuna, su exjugador en Los Ángeles, y solicitó un respaldo para corregir su conducta.

La última novedad del mexicano fue aquella fiesta con mariachis junto a Alexis Vega en plena pandemia de Covid-19, que le provocó una sanción económica y deportiva con las Chivas, aunque ya se encuentra reincorporado con los rojiblancos y será opción este sábado, para enfrentar a los Tigres.

“He leído que ha tenido problemas fuera de los campos, pero no estoy ahí para hablar de eso”, comentó el argentino, vía teleconferencia.

“Lo que puedo decir es que trabajó el año pasado de manera excelente y por eso Chivas pagó lo que pagó por él. Si anda distraído, hay que llamarle la atención y regresarlo al camino porque puede dar mucho”, comentó el timonel de Los Ángeles.

Bajo la dirección técnica de Barros Schelotto, Antuna tuvo su mejor rendimiento como futbolista hasta el momento. El volante disputó 34 partidos, marcó seis goles y dio la misma cantidad de asistencias. Ese nivel lo llevó a la Selección Mexicana de la Copa Oro de 2019, con Gerardo Martino al mando, y fue la revelación del certamen.

Antes del Clausura 2020, con Ricardo Peláez como director deportivo, el Rebaño desembolsó alrededor de 12 millones de dólares por sus servicios.

Schelotto también habló de Efraín Álvarez, mexicano de 18 años de edad y quien suma más minutos con el Galaxy.

“Efraín tiene que ser inteligente de que es el comienzo de su carrera futbolística. No ha ganado nada, está luchando por convertirse en alguien, sigue en crecimiento y, en los últimos dos meses, ha mostrado un cambio, situación que me pone muy contento”, indicó el sudamericano, quien todavía no contará con Javier Chicharito Hernández para el duelo de este viernes, frente al LAFC.