Chiellini: A Balotelli había que darle dos bofetadas

En su autobiografía titulada "Un Giorgio", el zaguero y capitán de la Juventus, Giorgio Chiellini, relevó que estuvo a punto de darle una bofetada a Mario Balotelli, por su mal comportamiento dentro del campo.

En el libro lleno de anécdotas, Chiellini señala al brasileño Felipe Melo y a Balotelli, como dos de los personajes que no soporta y que odió tenerlos en el vestidor.

"Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 (en Brasil) no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía", dijo del delantero.

Sobre Felipe Melo indicó: "Lo peor de lo peor en compañeros, manzana podrida. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea".

Pero también hay personas de las que habló bien, como Gonzalo Higuaín. "Gonzalo es generoso y bromista. Es un chico que necesita cariño para alimentar su potencial".

Confesó de igual forma que si una camiseta no puede ver, es la del Inter de Milán, pero... "Cuando me rompí la rodilla, el mensaje que más me hizo feliz fue el de Javier Zanetti (emblema del club de Milano)".

Balotelli le responde a Chiellini: Yo digo las cosas de frente

Mario Balotelli, ex seleccionado nacional de Italia y que actualmente juega en el Brescia respondió a Giorgio Chiellini que en su autobiografía lo señaló como "lo peor de lo peor", y que merecía "que le dieran un par de bofetadas".

En Instagram, Balotelli, conocido en el medio por su carácter extraño y rebelde indicó sobre las afirmaciones del capitán de La Juventus. "Si esto significa ser un campeón, prefiero no serlo".

Chiellini acusó que el atacante "en la Copa Confederaciones, en 2013, no nos echó una mano en nada, algo para ser abofeteado", y Balotelli no tardó en reaccionar en redes sociales.

"Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir las cosas en la cara. Habrías tenido muchas oportunidades para hacerlo desde 2013, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe lo que dirás algún día a tus camaradas de hoy, capitán extraño ... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le falté el respeto a la camiseta azul ".

Con la selección de Italia, Balotelli, quien cuenta con 29 años de edad, jugó 36 juegos e hizo un total de 18 goles.