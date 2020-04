Chepo de la Torre: Tenemos que estar a la altura de Toluca

Recorrer el estadio Nemesio Díez o las instalaciones del Toluca en Metepec significa pisar el hogar de uno de los clubes más ganadores en la historia del futbol mexicano...

Aunque el 23 de mayo cumplirá 10 años desde su más reciente coronación. Aquella calurosa tarde, José Manuel de la Torre ocupaba el banquillo escarlata.

De ahí saltó al de la Selección Mexicana y ahora está de regreso, con la misión de devolverle gloria a un club que tiene 10 títulos de Liga...

Aunque el primer paso es meterlo a zona de clasificación. Los Diablos Rojos ocupan el puesto 15 en la tabla, con 10 puntos, pero sólo a cuatro del FC Juárez, que ocupa el octavo lugar.

Cuando termine la pandemia y se reanude el Clausura 2020, el Chepo buscará despertar al Toluca, porque su linaje exige lo más alto, eso que marca la familia que es propietaria de la institución.

LEER TAMBIÉN: A los Tigres les temblaron las piernas en la final de la Libertadores

“La exigencia tiene que estar siempre, y claro que la gente se había acostumbrado [a los campeonatos], porque se tuvieron muy buenos resultados... Y no nada más eso, sino desde dónde viene esta institución”, recuerda De la Torre, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

“Es una familia muy ganadora, siempre bastante exigente y exitosa en todo lo que hace, así es que tenemos que ir acorde con esta forma de ser de la familia Díez”.

Tras salir del combinado nacional, dirigió —otra vez— al Guadalajara y probó suerte en el Santos Laguna, pero el retorno al Infierno era inevitable.

A final de cuentas, ahí ganó dos los tres cetros que presume como timonel (Apertura 2008 y Bicentenario 2010). Volvió para el actual certamen. Sabe que es su casa.

Quizá por eso le duele que el equipo no muestre el rostro que anhela. “Son dos cosas diferentes, en cuanto al sentir, me siento muy bien, a gusto con lo que tenemos y hemos trabajado, pero no estamos a gusto con los resultados, porque no han sido buenos y no nos tienen más cerca de la posibilidad de aspirar a clasificar, aunque todavía hay muchas opciones, pero se complica”, reconoce.

En su análisis, el Toluca ha recibido muchos goles debido a errores puntuales, por lo que debe mejorar y demostrar que sí tiene un buen plantel. “Los nombres significan muchas cosas, pero se respaldan día tras día”, sentencia el director técnico.

“De nada te sirve haber hecho cosas, si hoy no lo respaldas con esfuerzo, entereza y la calidad que debe llevar, y eso —concretamente— es lo que no hemos hecho, porque no es de ahorita, sino de algunos torneos atrás”.

​​​​​​​[email protected]