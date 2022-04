Checo Pérez estrena la pista donde se correrá el Gran Premio de Miami

Todavía faltan dos fechas para que se dispute el Gran Premio de Miami, pero Sergio Pérez ya subió a su monoplaza y estrenó la pista de ese circuito estadounidense.

La escudería Red Bull y el piloto mexicano compartieron videos en los que Checo está a bordo del RB7 y recorre la pista, pero no sólo eso, también algunas de las calles de dicha ciudad en el estado de Florida e incluso la cancha del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins.



"Miami antes de mayo ¿Qué tal una primera vuelta, @SChecoPerez?", escribió el equipo austriaco junto a los videos.

Miami before May How about a first lap, @SChecoPerez? pic.twitter.com/Si3rYueMPk

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 19, 2022