El director de Red Bull Racing, Christian Horner, le aconseja a Max Verstappen que no subestime a Sergio “Checo” Pérez, ya que el piloto mexicano ha demostrado la capacidad que tiene para competir.

Horner considera que el neerlandés no puede confiarse del mexicano porque tiene experiencia y madurez.

“Creo que es difícil para él tener a Max Verstappen como compañero de equipo, que está poniendo el listón muy alto en la F1 en este momento, pero Checo es lo suficientemente maduro para lidiar con eso”, afirmó.

El director explicó que la competencia del Checo no sólo es contra su compañero, sino que debe vencer a los pilotos de las demás escuderías para seguir mejorando.

“Quiere seguir mejorando y, por supuesto, no se trata de ganar una carrera, se trata de las 23, eso va a ser crucial para él; porque no sólo se trata de vencer a Max, también tenemos que ganar a los Ferrari, Mercedes y Aston Martin, así que no hay que subestimarlo”, señaló.

Christian Horner no dudó en elogiar a Sergio “Checo” Pérez y admitió sentirse conforme con la decisión de contratarlo para la escudería austriaca.

“Es un gran jugador de equipo, tiene buen ojo para el desarrollo del coche y es muy fácil llevarse bien con él. Esas son las razones por las que lo contratamos y cumple todos los requisitos”, explicó.