Esta vez, el Atlético de Madrid no podrá limitarse a replegarse para seguir vivo en la Liga de Campeones. El técnico Diego Simeone tendrá que darle alas a sus bazas de ataque para revertir el 1-0 adverso ante el Manchester City en los cuartos de final del torneo europeo. Los colchoneros no han podido marcar goles y tuvieron un solitario remate a puerta en sus últimos dos partidos. Para alcanzar su primera semifinal en la Champions desde 2017, el Atlético precisará el aporte de sus figuras al recibir al City el miércoles.



João Félix, Antoine Griezmann y Luis Suárez se han combinado para anotar apenas cuatro goles desde inicios de marzo — dos de Félix y dos de Suárez en el mismo partido de la Liga española. Matheus Cunha y Ángel Correa, los otros atacantes del Atlético, también tienen la pólvora mojada, sin goles desde febrero. El Atlético sucumbió el fin de semana 1-0 ante el Mallorca, un club que lucha por salvarse del descanso. Apenas probaron un remate a puerta ante el Mallorca y nada ante el City en la ida, plantándose con dos bloques defensivos de cinco hombres.

Puedes leer: "Atlético de Madrid, obligado a ir al ataque ante el Manchester City"

Simeone dio a entender que el Atlético no modificará mucho su esquema el miércoles. Aparte de sus problemas ofensivos, el Atlético no ha sonreído mucho recientemente en Europa. No ha podido ganar en sus últimos partidos de local en la Champions, con cuatro empates y dos derrotas. Perdió ante Liverpool y el Milan esta temporada, además de empates contra el Porto en la fase de grupos y el Manchester United en la ida de los octavos de final.