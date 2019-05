Chacón hubiera querido despedirse en la final

Nacido en Morelia, Michoacán, pero avecindado en Irapuato, Guanajuato, el central de 43 años se va obligado porque la Federación Mexicana de Futbol no le permite trabajar de encargado del deporte en la ciudad fresera y como árbitro, pero aún así dice estar contento, aunque le hubiera gustado dirigir la gran final del Clausura 2019.

En entrevista al programa FUSIÓN, conducido por Gerardo Velázquez de León, Chacón mencionó que espera que su ausencia del juego entre León y Tigres no haya sido por las polémicas que tuvo a la largo de su carrera, como el video que apareció en el que dijo que con él como central:

“Los Tigres nomás no ganan”; o su injerencia en la Asociación Mexicana de Árbitros y más reciente, por los insultos a Miguel Herrera, lo que le acarreó dos juegos de suspensión.

“Claro que me hubiera gustado retirarme en la final, pero el presidente de la Comisión de Árbitros (Arturo Brizio) no lo decidió así, no me quiso dar ese cerrojazo, la estocada a mi carrera y lo respeto, él tendrá sus motivos. Me voy tranquilo, tampoco es que un partido te haga más o menos, mi carrera ya estaba forjada, y no soy ni más bueno o más malo por una final.

Claro, me hubiera gustado arbitrarla, pero ya está, lo dejo en la conciencia de la Federación, no me pasa nada y no me voy a amargar por eso”.

Y si le cobraron factura, pues… “No quiero pensar en eso. Por las formas que tiene el presidente de la FMF, Yon de Luisa, no creo que él haya dicho que ‘Paco Chachón no pite la final’, creo que la decisión fue de Arturo y si él piensa que no me la merecía por ese tipo de cosas sería lamentable, porque él fue árbitro… Y lo de la Asociación, pues fue para beneficiar a los árbitros, y repito, sería lamentable que él, que se vistió de negro, pensara así”.

Pero al final de cuentas los cabecillas de ese movimiento: Paul Delgadillo, José Luis Camargo, Roberto García y él mismo, poco a poco han quedado fuera del arbitraje.

“No lo sé, habría que preguntarle a Arturo si tenía esa instrucción. José se va por un tema de edad; yo porque me dijeron que no podía tener la dualidad por ser la comisionado del deporte de Irapuato; Paul no pasó las pruebas físicas y Roberto se retira en diciembre. Pues... que los expertos saquen las conclusiones”.

Al final de cuentas: “Me voy, y muy contento. De la carrera de Paco Chacón podrán decir que buena, mala o regular, pero fui honesto, honrado y auténtico. No me tocó ir a un Mundial mayor, pero me voy satisfecho y agradecido con mi familia”.

Quizá se le vea en los medios de comunicación: “Siempre dije que quería acabar ahí, no como los comentaristas de arbitraje de ahora que negaban tener esa aspiración, soy el único que lo ha aceptado. Hay acercamientos con algunas televisoras y quizá en el próximo torneo me verán ahí”.