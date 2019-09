Cauteruccio, desconcertado por no jugar

El sábado en la noche, antes del choque entre el Cruz Azul y el Guadalajara, Martín Cauteruccio conversó varios minutos con Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina. El delantero uruguayo está desconcertado por la falta de actividad y oportunidades que recibe por parte del entrenador Pedro Caixinha.

El sudamericano suma 13 minutos en el Apertura 2019 y en el último par de encuentros ha sido relegado al equipo Sub-20. Cuando Milton Caraglio se lesionó, esperaba tener un chance de su timonel, quien eligió a Santiago Giménez, de 18 años de edad. Caute no juega porque el lusitano no quiere. A esperar con los juveniles, no hay de otra.