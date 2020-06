A Carlos Tevez le prohibieron jugar golf

A Carloz Tevez, histórico futbolista del Boca Juniors y de la selección de Argentina, no lo dejaron jugar golf.

El delantero quiso disputar una ronda de 18 hoyos en Tandil, cuando la policía lo detuvo y le explicó la situación.

“Le expliqué que en Tandil todavía no se permitía que entraran personas de afuera. Él [Tevez] me dijo que como leyó que la ciudad estaba en Fase 5 y que a partir de ahora se permitían las prácticas de deportes individuales, entendió que se podía venir a jugar al golf. A lo que yo le dije que me disculpara, pero que era una cuestión local. Me respondió que no hacían falta las disculpas, que lo entendía, me agradeció por el trato y se fue”, relató Walter Villaruel, director del control vehicular de la zona, al diario local Olé.

“La verdad es que pensábamos que iba a Buenos Aires y no a jugar al golf”.

“Más allá de la figura que es, en todo momento fue muy amable y no quiso ni buscó ningún tipo de privilegios. La verdad, se portó muy bien. Incluso también la parte del golf se comunicó por teléfono con él y le dijo que no podía recibirlo”, cerró Villarruel.

De acuerdo con el reporte, Tandil no ha mostrado casos positivos de Covid-19 en 40 días.

Tevez es un apasionado por el golf, incluso, practica de vez en cuando al término de los entrenamientos del Boca Juniors.

La liga argentina también ha sido suspendida por la pandemia.