Carlos Salcido descarta bajón en Chivas por indisciplinas

Contrario a lo que muchos piensan, Chivas no está bajo en ánimo. El excapitán del Rebaño Sagrado Carlos Salcido, precisó que cuando se da un problema de esta índole, los grupos se crecen por la adversidad y está seguro que darán un buen repechaje en la pelea por el título.

El que Dieter Villalpando, Eduardo López, José Juan Vázquez y Alexis Peña, hayan sido separados del equipo por temas extra cancha, el equipo no tiene porqué venirse abajo en ningún sentido.

“A un grupo le viene bien, porque se dan cuenta que deben poner más de su parte, estar más unidos y estos son golpes fuertes, pero al final del día los ponen en su lugar en todos los sentidos”.

Señaló que al interior ya se han dado cuenta de muchas cosas, que jugar al futbol es bonito pero no es lo mismo en Chivas que en otro equipo y quienes se han equivocado, será tema de ellos levantarse para regresar más fuertes.

“Siempre que pasan cosas difíciles, el grupo se une más porque aprenden a este tipo de situaciones. El ser humano aprende a golpes, con este tipo de situaciones y decía mi papá ‘hay que cagarla para salir adelante, si no la cagas nunca vas a aprender y no vas a saborear después. Todas las personas tendrán sus topes no solamente el futbolista, pero está en cada quien levantarse.

Reconoció Salcido que no es fácil jugar en Chivas, mantener un perfil bajo, siempre estar a la orden de la afición porque como personas, también tienen problemas y ahora que se retiró, entre risas dice que no se explica muchas cosas.

“No sé cómo aguanté ser futbolista del equipo en su momento y tener cautela, ser precavido. Es una parte que te digo, tenía emoción diario al levantarme para ir a entrenar, sabía lo que significaba jugar aquí y estaba como aficionado en el campo, defendiendo los colores del equipo a toda costa”.