Capitán del Manchester United temió por su vida tras ser arrestado

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, dijo que temió por su vida cuando la policía griega lo arrestó la semana pasada porque pensaba que estaba siendo secuestrado.

Maguire fue arrestado en Grecia tras pelearse con aficionados británicos,lo que derivó en su captura, juicio y sentencia, 21 meses y trece días de prisión, la cual fue suspendida.

El escándalo hizo que perdiera la convocatoria de la selección inglesa.

El internacional de Inglaterra le dijo al editor de deportes de la BBC, que agentes de policía vestidos de civil, que no se identificaron, detuvieron el minibús de su grupo en Mykonos, lo tiraron del autobús, lo golpearon en las piernas y le dijeron que su carrera había terminado.

El joven de 27 años agregó que trató de huir, esposado, porque no tenía idea de quiénes eran los hombres.

Maguire fue declarado culpable de repetidos daños corporales, intento de soborno, violencia contra empleados públicos e insulto tras su arresto en Mykonos.

El miércoles, su equipo legal interpuso recurso de apelación contra el veredicto. De acuerdo con la ley griega, la apelación anula la condena de Maguire y habrá un nuevo juicio completo en un tribunal de mayor rango.

Maguire, que se derrumbó durante la entrevista, dijo que escuchar el veredicto de culpabilidad fue "horrible" y que "no podía creerlo".

El central, que niega haber lanzado golpes o haber intentado sobornar a la policía, agregó: "No siento que le deba una disculpa a nadie. Una disculpa es algo cuando has hecho algo mal. No se lo deseo a nadie. Obviamente la situación lo ha puesto difícil para uno de los clubes más grandes del mundo, así que lamento haber hecho pasar a la afición y al club por esto, pero no hice nada malo".



Cuando se le preguntó qué tan mal está herido, dijo: "Me golpearon mucho en las piernas. No estaba en mi mente. Estaba en tanto pánico. Miedo. Asustado por mi vida".

Maguire dijo que su familia está sufriendo más que él y que su "conciencia está tranquila. Sé lo que pasó esa noche. Sé la verdad", agregó.

"Cuando hablo de eso me pongo nervioso, pero eso es porque me hace sentir un poco enojado por dentro. Seguiré adelante. Soy lo suficientemente fuerte mentalmente".

Maguire, un fichaje de 80 millones de libras (189 millones de dólares) procedente del Leicester City en 2019, fue nombrado capitán permanente del United en enero después de la partida de Ashley Young al Inter de Milán, y es probable que siga siendo capitán esta temporada.

LEER MÁS: NBA reanudará los playoffs el fin de semana