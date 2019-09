Caniggia, golpeador y adicto en Argentina

Claudio Paul Caniggia está envuelto en un escándalo debido a su divorcio son la socialité Mariana Nannis, quién lo ha acusado de adicto y violento.

Nannis, conocida por su afán de fama y aparición en programa de chismes, habló acerca de los problemas que ha vivido con el mundialista por Argentina en Italia 90. "Es un adicto de toda la vida".

Caniggia fue criticado por su aún esposa. “Soy una mujer de familia, no salgo con hombres y él sale con quien quiere, con prostitutas, no respeta su familia’’.

Aseguró que a pesar de las adicciones del "Pájaro", “siempre intenté armar una familia, pero el drogadicto destruye todo, solo le importa la blanquita (cocaína), adelante mío nunca consumió. Un día me metí en el baño de hombres para sacarlo y cuando salió no podía ni hablar’’.

Pidió ayuda a la justicia de la Argentina... "Soy una mujer que sufrió mucho, me cagaban a palos, porque además me cagaban... Perdimos un nene, hoy tendría diez años por los palos que me daba".

Caniggia se encuentra en Brasil donde se ha defendido, pidiendo que sus hijos no sean los afectados. "Nunca le pegué a nadie, no soy el monstruo que dicen", manifestó.

Pero esto ha dividido a la familia. Uno de sus hijos ha preferido no hablar, quedarse al margen, mientras que Álex en redes sociales escribió: "Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES".