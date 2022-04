La Selección Mexicana Femenil ya conoce a los rivales a los que enfrentará en el Campeonato Concacaf W, que se disputará en Monterrey, en los estadios de Rayados y Tigres.

Este martes se realizó el sorteo para esta competencia, donde el Tricolor de Mónica Vergara salió en el Grupo A.



Además de México, este sector está integrado por Estados Unidos, Jamaica y Haití, es decir, los rivales del seleccionado nacional mexicano.

The official draw of #ConcacafW Championship is complete! Groups are all set to kick off July 4-18 in Monterrey, Mexico! pic.twitter.com/TZbq1midZV

— Concacaf W (@ConcacafW) April 19, 2022