La aventura de Jonathan Cabecita Rodríguez por el futbol de Arabia Saudita no ha sido lo que él esperaba. El uruguayo no está a gusto en el Medio Oriente y ya planea regresar a México, aunque no precisamente con el Cruz Azul, club en el que fue campeón hace un año.

La directiva del Monterrey ya entró en contacto con el atacante para saber si le agradaría la opción de volver... Y parece que sí.

