Buscan que el futbolista Joao Maleck, pase ocho años en la cárcel

El futbolista mexicano, con raíces africanas, Joao Maleck, se encuentra libre después de que fue sentenciado a tres años, ocho meses y quince días, por el asesinato involuntario de María Fernanda Peña y Alejandro Castro ocurrido en junio de 2019 en Guadalajara, al estrellar su auto contra la pareja de recién casados. La sentencia, en donde se alega hubo varias irregularidades de parte de los jueces, le dio el privilegio al jugador del Cafessa Jalisco de la Liga Premier de México, a ganar su libertad después de pagar una reparación de daños, pero…

Los familiares de las víctimas, encabezados por Martha Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda, han promovido un amparo para que la pena al futbolista se le incremente, porque según los abogados, éste debería estar mínimo, ocho años encarcelado.

“Pusimos un recurso de amparo porque la sala del Supremo Tribunal del Estado, cuando resolvió la apelación, determinó que se violaban las garantías individuales de la víctimas indirectas, los hijos y la la mamá de Claudia”, explicó Anuar García, abogado de la señora Álvarez-Ugena.

El Tribunal, “nada mas quería que se abriera una audiencia de individualización de sanciones, donde se fija el tema de la reparación del daño, para tutelar que se pudiera una reparación del daño mayor, pero no querían hablar respecto del debate para incrementar la pena de Joao Maleck y no estamos de acuerdo en eso, por eso interpusimos el amparo, ya que lo último que le interesa a la señora es el tema de la reparación del daño, lo que nos interesa es que se incremente la pena, porque fue benévola la de tres años, ocho meses y quince días, para alguien que estaá aprobado que iba a exceso de velocidad, con alto grado de alcohol y que le costó la vida a dos personas. Por eso nos fuimos a un amparo, solicitándole a un Juez Federal, de Distrito, que entre al estudio sobre si se violaron las garantías o no, por el hecho de la “pena.

Maleck se encuentra libre, cuando debería de estar en la cárcel, según los abogados, mínimo por ocho años: “recibió una pena menor a cuatro años y por eso está en libertad. Queremos más de cuatro años, para que reingrese a prisión… Creemos que merece una pena no menor de ocho años”.

Durante el juicio inicial, la madre de María Fernanda y sus abogados en ese tiempo, denunciaron irregularidades, hasta corrupción, de parte de los jueces: “Estamos seguro que hubo irregularidades, no tenemos pruebas para argumentar corrupción, pero todo parece aparentar que estuvo plagado de corrupción. Nosotros no fuimos los abogados en aquellas audiencias, ahora lo que podemos hacer es el amparo indirecto y buscar que se dé una mayor pena, y si vemos cualquier tipo de irregularidad iremos al fiscal anticorrupción de Jalisco”.

Desconoce que haya pasado con los anteriores representantes legales de la parte afectada, “pero en el estudio que hicimos de las carpetas, nos dimos cuenta de irregularidades y que no era congruente la sentencia. Cualquier cosa que veamos o se presuma algún caso de corrupción lo denunciaremos”.

Y a pesar de que no es la cuestión principal que se busca, si todo sale a favor, además del incremento de la sentencia, también vendría el incrementar la reparación económica del daño, que fue en la primera sentencia de tres millones de pesos. “Se debe de incrementar la reparación del daño, hay muchas cuestiones que no se tomaron en cuenta, ni siquiera la percepción real de la víctimas. Esto viene en materia del debate de la audiencia. Pero lo principal es el aumento de la pena”.

Se espera que la resolución pueda darse en dos o tres meses, “todo depende de la agenda del juzgado del distrito octavo de materia penal del estadio de Jalisco”.

