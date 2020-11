Buffon felicita a Cristiano Ronaldo y le lanza nuevo reto

El veterano Gianluigi Buffon, portero del Juventus Turín, felicitó este jueves a su compañero portugués Cristiano Ronaldo por alcanzar este miércoles, gracias a su gol contra Andorra, al húngaro Ferenc Puskas con 746 dianas en su carrera.

"¡¡¡Grande CR7!!! Felicidades por este gran logro amigo, ¡746 goles son muchísimos! Alcanzaste a Puskas, ahora tienes que alcanzar a Pelé @Cristiano", escribió Buffon, que sigue compitiendo a sus 42 años, en sus redes sociales.

Cristiano, que lleva seis goles con el Juventus en esta temporada, anotó de cabeza este miércoles el sexto gol en el 7-0 de Portugal a Andorra en amistoso.

Buffon le deseó igualar y superar a Pelé, sobre el que hay divergencias por si anotó 767 o 757 goles en partidos oficiales, al igual que por el número total de sus dianas, que está entre los 1281 y los 1283.



Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 12, 2020